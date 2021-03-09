شكرا لقرائتكم خبر عن حيات كوم (HAYATCOMM) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 64.20 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم ارتفاعا في الأجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 67 فلس كمستوى أول ثم 78 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 60 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 62.5 بينما مستوى المقاومة هو 65.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد