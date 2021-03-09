شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ب (GBK) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 219 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 214 فلس، كما نلاحظ ظهور إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، مما نتوقع معه إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 223 فلس كمستوى أول ثم 230 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 214فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 217 بينما مستوى المقاومة هو 223 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد