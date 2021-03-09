شكرا لقرائتكم خبر عن سفن (SHIP) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى ليغلق امس الاثنين عند مستوى 445 فلس، ليخسر بذلك السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي،كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع انخفاضا وشيكا لمستوى الدعم 425 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 465 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 440 بينما مستوى المقاومة هو 448 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط