شكرا لقرائتكم خبر عن كفيك (KFIC) يتجاوز الهدف السعري الثاني -تحليل صباحي- 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع كما اشرنا في تقريرنا الأخير متجاوزا هدفه السعري الثاني عند 55 فلس، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 56.30 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم ارتفاعا في الأجل القصير للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 61 فلس كمستوى أول ثم 72 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 51 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 55 بينما مستوى المقاومة هو 60 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد