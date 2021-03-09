شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت (KCEM) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة ليغلق امس الاثنين عند مستوى 239 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، كما أنهى السهم تداولاته أعلى الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 247 فلس كمستوى أول ثم 265 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 230 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 235 بينما مستوى المقاومة هو 247 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد