شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث استهل الجلسة عند مستوى 10095 نقطة، الا انه اغلق عند مستوى 10052 نقطة، مما يعكس حيرة المتداولين بشان الاتجاه القادم للسوق، ونتوقع ان يتحرك المؤشر بشكل عرضي ما بين مستوى 9950 ومستوى 10200 نقطة حتى اختراق احدهم.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,014 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,090 نقطة