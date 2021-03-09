شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "والت ديزني" يقفز بأكثر من 6% مع تخفيف قيود الإغلاق في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "والت ديزني" خلال تداولات يوم الإثنين على نحو قوي في ظل استمرار تخفيف قيود الإغلاق في الولايات المتحدة.



وكشفت ولاية كاليفورنيا عن خطتها لتخفيف بعض القيود من خلال إعادة فتح الحدائق والمتنزهات بحلول أوائل شهر أبريل/نيسان المقبل بطاقة استيعابية تتراوح بين 15% و35% بناء على أحدث البيانات المتعلقة بالإصابات بفيروس كورونا.



وأكد مسؤولو كاليفورنيا على أن تخفيف القيود لا يعني العودة إلى الحياة الطبيعية، بل إن الإجراءات الاحترازية سوف تظل قائمة مثل فرض ارتداد أقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي.



ومن شأن تخفيف القيود تقديم المزيد من الدعم لأنشطة "والت ديزني" الترفيهية التي تعرضت لمشكلات مالية بعد فرض قيود وإغلاق لمتنزهات "ديزني لاند".



وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "والت ديزني" الأمريكية بنسبة 6.3% وأغلق جلسة الإثنين عند 201.9 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في التعاملات عند 203.02 دولار في حين سجل أقل سعر عند 193.7 دولار.