شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جيم ستوب" يقفز بأكثر من 40% في نهاية الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جيم ستوب" خلال تداولات يوم الإثنين بشكل حاد، وعزز مكاسبه في أعقاب إعلان أحد مسؤولي إحدى اللجان التي نظمها مجلس إدارة الشركة الأمريكية للألعاب الإلكترونية عن دعم التحول نحو التجارة الإلكترونية.



وأعلن المستثمر الأمريكي "ريان كوهين" الذي يعد المؤسس المشارك لشركة الأغذية الحيوانية "شيوي" عن أنه سيقود التحول نحو التجارة الإلكترونية، ويتولى حاليا رئاسة اللجنة التي نظمها مجلس إدارة "جيم ستوب".



وكان "كوهين" قد أعلن الاستثمار في "جيم ستوب" خلال عام 2020 لدعم تركيز الشركة على المبيعات عبر الإنترنت.



وعاود سهم "جيم ستوب" الصعود القوي بعد نبأ الدعم المقدم من "كوهين" للتحول نحو التجارة الرقمية عبر الإنترنت.



يأتي ذلك بعد هدوء الطلب على السهم الذي قفز بأكثر من 1600% خلال يناير/كانون الثاني نتيجة قوة الطلب من المستثمرين الأفراد الذين راهنوا على شراء السهم على عكس صناديق التحوط.



وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "جيم ستوب" بنسبة 41.2% وأغلق جلسة الإثنين عند 194.5 دولار، وبلغت القيمة السوقية نحو 13 مليار دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 210.8 دولار وأقل سعر عند 146.1 دولار.