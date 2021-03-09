شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر إفساح الطريق أمام المصانع الناشئة في دعم الاقتصاد الوطني؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية، ضرورة إفساح الطريق أمام الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة في القطاع الصناعي، وذلك لأنها مستقبل الاقتصاد الوطني لما يمكن أن تقوم به من دور محوري في تنمية الاقتصاد، مشيراً إلى أن بعض التشريعات الحالية تحتاج إلى تعديلات واسعة بهدف منح قدرة أوسع للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح محسن، في تصريحات خاصة، أن قانون تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية يحتاج المزيد من المتابعة من الجهات المعنية والمختصة، لافتاً إلى أن الالتزام بهذا القانون سيعطي مساحة، وفرصة أكبر للمصانع والشركات المتوسطة المصرية للتواجد بقوة، وإثبات قدرتها على تلبية احتياجات المشروعات الحكومية.

وفي سياق آخر، أشار عضو غرفة الصناعات الهندسية، إلي أن مبادرة حياة كريمة فرصة كبيرة للشركات خاصة في ظل توجيه حكومي بأهمية الاستعانة بمنتجات وطنية في المشروعات المنفذة ضمن هذه المبادرة.

وقال، إن توقيت المبادرة هام جدا للمصانع الوطنية التي تنتج منتجات يمكنها الاشتراك والإسهام في مبادرة حياة كريمة، وأن القطاعات الإنتاجية التي ستسهم في حياة كريمة ستشهد انتعاش ملحوظ الفترة المقبلة من حيث وضع الطاقات المتجددة وكذلك المبيعات.