شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يغلق على ارتفاع و"ناسداك" يتراجع بأكثر من 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين حيث انتعش "داو جونز" عقب إقرار مجلس الشيوخ لخطة التحفيز المالي، لكن خسائر قطاع التكنولوجي دفعت "ناسداك" نحو الهبوط.



وقبل تصويت مجلس النواب في وقت لاحق هذا الأسبوع، وافق مجلس الشيوخ في الآونة الأخيرة على خطة التحفيز المالي المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار.



وتهدف هذه التمويلات الضخمة إلى تعزيز جهود الولايات المتحدة لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا بجانب جهود السيطرة على التفشي.



هذا، وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى 1.6% مما يضغط على أسواق الأسهم.



وفي سوق النفط، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 1.6% أو ما يعادل 1.04 دولار وأغلق الخام عند 65.05 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 67.9 دولار وأقل سعر عند 64.9 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/ أيار بنسبة 1.6% أو ما يعادل 1.12 دولار وأغلق الخام عند 68.24 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 71.3 دولار وأقل سعر عند 68.2 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1% (ما يعادل 306 نقاط) إلى 31802 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 32148 نقطة وأقل مستوى عند 31512 نقطة.



وتراجع، "ناسداك" بنسبة 2.4% (ما يعادل 310 نقاط) إلى 12609 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 13001 نقطة وأقل مستوى عند 12599 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 3821 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3881 نقطة وأقل مستوى عند 3819 نقطة.