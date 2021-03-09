شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الصويا تغلق قرب أعلى مستوى في 7 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الإثنين على الرغم من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وبلغت أعلى مستوى لها في نحو سبع سنوات نتيجة المخاوف من نقص المعروض في أمريكا الجنوبية لا سيما في الأرجنتين التي تعاني من جفاف في الطقس والبرازيل التي تواجه أمطارا غزيرة.



وتعطلت أنشطة الحصاد في البرازيل نتيجة التساقط الغزير للأمطار، بينما تواجه الأرجنتين جفافا في الطقس وحرارة مرتفعة في الأجواء مما يهدد المحاصيل خاصة الصويا.



وحصد المزارعون في البرازيل ما يقرب من 35% من محصول الصويا حتى يوم الخميس، وذلك مقارنة بحصاد نسبته 49% في نفس الفترة قبل عام، وهو ما يمثل أقل وتيرة حصاد في حوالي عشر سنوات.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو/أيار بنسبة 0.3% إلى 14.33 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 14.60 دولار وأقل سعر عند 14.31 دولار.