ساما يمدد «تأجيل الدفعات» 3 أشهر و«التمويل المضمون» عاما آخر

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كما مدد المركزي السعودي مدة برنامج التمويل المضمون عاما إضافيا حتى مارس 2022، بهدف تعزيز إسهامات البنك المركزي في دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا COVID-19، والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها، حيث يمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).
وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من دور البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي، وضمن جهود الدولة -أيدها الله- المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
يذكر أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخه بلغ نحو 99 ألف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 124 مليار ريال، بينما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 8 مليارات ريال.
برنامج تأجيل الدفعات
- انطلق في 14 مارس 2020
- مدة التأجيل عام إضافي حتى 14 يونيو 2021
- عدد العقود المستفيدة من البرنامج 99 ألف عقد
- قيمة الدفعات المؤجلة للعقود 124 مليار ريال
الأهداف
- تمكين القطاع المالي من دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
- الإسهام في دعم النمو الاقتصادي.
- المحافظة على التوظيف في القطاع الخاص
برنامج التمويل المضمون
- انطلق في 14 مارس 2020
- مدة التأجيل عام إضافي حتى 14 مارس 2022
- عدد العقود المستفيدة من البرنامج 5 آلاف عقد
- قيمة التمويل الإجمالية تجاوزت 8 مليارات ريال
الأهداف
- تعزيز إسهامات البنك المركزي في دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
- تمكين المنشآت من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا
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