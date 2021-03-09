شكرا لقرائتكم خبر 14.2 ألف شكوى ضد مقدمي خدمات الاتصالات بالربع الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي الشكاوى التي صعدها المشتركون لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بعد عدم حلها من قبل مقدمي الخدمة، 14.2 ألف شكوى تعاملت معها الهيئة وعالجتها، بحسب مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الرابع من 2020.

وأوضحت الهيئة بأن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات رصد تسجيل شركة زين لأكثر عدد شكاوى في خدمات الاتصالات المتنقلة خلال الربع الرابع، بعد تسجيلها 23 شكوى لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركة فيرجن أقل عدد شكاوى في خدمات الاتصالات المتنقلة بعدد 3 شكاوى، مشيرة إلى أن غالبية تلك الشكاوى؛ كانت بسبب تأسيس رقم أو خدمة دون طلب من المستخدم، بالإضافة إلى الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية.

وعلى صعيد خدمات الاتصالات الثابتة؛ فقد رصد المؤشر تسجيل شركة موبايلي لأقل عدد شكاوى بـ 22 شكوى لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركة زين أكثر عدد شكاوى بـ 264 شكوى، مبينة أن أسباب غالبية تلك الشكاوى تعود إلى تدني مستوى الخدمة أو انقطاعها، إلى جانب الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى من خلال نشر نتائج مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة إلى رفع مستوى الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات؛ لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر، بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف اشتراك لدى كل مقدم خدمة، بناء على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الالكتروني للهيئة.

مؤشر شكاوى مستخدمي الاتصالات خلال الربع الرابع 2020

الشكاوى المصعدة للهيئة 14.233 شكوى

الاتصالات المتنقلة:



زين الأعلى بـ 23 شكوى

فيرجن الأقل بـ 3 شكاوى

الاتصالات الثابتة: