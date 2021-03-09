شكرا لقرائتكم خبر القصبي والراجحي يدشنان برنامج تمكين المرأة في مهنة المحاسبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور ماجد القصبي، برنامج تمكين المرأة في مهنة المحاسبة، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، والأمين العام لهيئة المحاسبين الدكتور أحمد المغامس، وعدد من المحاسبات السعوديات الحاصلات على زمالة الهيئة.

ويأتي البرنامج داعما لرحلة المرأة في مهنة المحاسبة ومعززا لقدراتها التي تسهم في التنمية الاقتصادية لتحقيق رؤية وطن طموح يسعى إلى تمكين المحاسبات واثقا بقدرات المرأة السعودية، عبر مسارات رئيسة تشمل التدريب والتأهيل والريادة والتوظيف.

140 امرأة

وأكد القصبي أن مهنة المحاسبة من أرفع وأرقى المهن وهي العمود الفقري لأي منشاة وعنصر رئيس لرفع الثقة في الاقتصاد الوطني ومنظومة الأعمال، مبينا أن إطلاق الهيئة لهذا البرنامج سيعزز دور المرأة التنموي للارتقاء بالمهنة من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مفيدا أن المرأة اليوم لديها الإرادة الحقيقية والطموح العالي والعزم على التفوق والنجاح في مختلف المجالات، ولاسيما مهنة المحاسبة التي تتطلب الدقة والتحليل والحيوية وهذه المواصفات موجودة لدى المرأة السعودية.

وأبدى القصبي سعادته بوجود 140 امرأه حاصلة على شهادة الزمالة التي تقيس قدرات الشخص وإمكانياته لدخول المهنة، مشيرا إلى أن التعاون مستمر مع الجامعات ليستفيد أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة في تخصص المحاسبة من برامج الهيئة المطروحة ومبادراتها، معلنا عن شراكته في مشوار هذا البرنامج ليحقق النجاح.

مركز دعم

بدوره، أوضح المغامس أن البرنامج هو إحدى مبادرات هيئة المحاسبين الاستراتيجية لزيادة أعداد المهنين وتمكين القطاعات الاقتصادية من الحصول على خدمات المحاسبة والمراجعة الملائمة.

وقال «نسعى من خلال برنامج تمكين المرأة في المهنة إلى تطوير مهارات المرأة القيادية محليا ودوليا من خلال إشراكها في مجلس ولجان هيئة المحاسبين».

وكشف أن هيئة المحاسبين تعمل على إنشاء مركز دعم المنشآت المهنية الصغيرة والمتوسطة؛ ليكون داعما للمهنيين بالتأهيل والريادة، موضحا أن تدشين برنامج تمكين المرأة الذي يشمل عدة مبادرات منها النادي التطوعي والقيادات المحاسبية ومنصة التمكين ومجلس المرأة، هو الانطلاقة نحو حزمة من الشراكات مع مختلف القطاعات التي ستعزز من فاعلية البرنامج وتحقيق أهدافه.