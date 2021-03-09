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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعم وتمكين الأسر المنتجة، ضمن لقاء تنظمه غرفة المدينة المنورة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية الخميس المقبل، وهو اللقاء الأول ضمن مبادرة «حصاد»، وذلك عبر الاتصال المرئي. ويأتي ذلك ضمن لقاءات دورية تهدف إلى دعم وتمكين الأسر المنتجة وبحث سبل تطوير منتجاتها وتسويقها وتذليل الصعوبات التي تواجههم من خلال عرض قصص نجاح مشروعات رائدة لسيدات الأعمال وتنمية الأسر المستفيدة والإسهام في رفع قدراتها الإنتاجية ومستوى جودة منتجاتها.



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