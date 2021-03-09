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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - القيادة الريادية عنوان دورة تدريبية افتراضية -عن بعد- ينظمها اليوم، مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال بغرفة الأحساء ومجلس ريادة الأعمال.

وأوضحت الغرفة أن الدورة تناقش عددا من المحاور، أبرزها مفهوم القيادة الريادية، لماذا نحتاج القيادة الريادية، كيفية صناعة القائد الريادي، أفكار يستخدمها القياديون الرياديون، كيف نبدأ رحلتنا الريادية القيادية، إضافة إلى المهارات والنصائح العملية الواجب اتباعها ليصبح الريادي قائدا وناجحا.

وبين أن الدورة تأتي ضمن برامج المركز، بهدف تشجيع ورعاية رواد ورائدات الأعمال وتعزيز جهود ومبادرات تمكين الابتكار والأفكار الإبداعية والمشاريع الريادية الناشئة، وتوفير منصة تعليمية تفاعلية تسهم في تنمية القدرات والمهارات ونقل الخبرات والتجارب المتميزة.