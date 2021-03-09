شكرا لقرائتكم خبر القيادة الريادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الغرفة أن الدورة تناقش عددا من المحاور، أبرزها مفهوم القيادة الريادية، لماذا نحتاج القيادة الريادية، كيفية صناعة القائد الريادي، أفكار يستخدمها القياديون الرياديون، كيف نبدأ رحلتنا الريادية القيادية، إضافة إلى المهارات والنصائح العملية الواجب اتباعها ليصبح الريادي قائدا وناجحا.
وبين أن الدورة تأتي ضمن برامج المركز، بهدف تشجيع ورعاية رواد ورائدات الأعمال وتعزيز جهود ومبادرات تمكين الابتكار والأفكار الإبداعية والمشاريع الريادية الناشئة، وتوفير منصة تعليمية تفاعلية تسهم في تنمية القدرات والمهارات ونقل الخبرات والتجارب المتميزة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.