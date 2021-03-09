شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة يوم المرأة العالمى.. كيف يمكن لقطاع التأمين دعم المرأة المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب على شركات التأمين، أن تتخطي التغطيات التقليدية للتأمين المتناهي الصغر، وأن تصمم منتجات تأمينية تستند إلى أساس حجم المخاطر التي قد تتعرض لها المرأة، مثل: خطط المعاشات متناهية الصغر ومنتجات الاستشفاء البسيطة والمنتجات المتعددة المخاطر والتغطيات الأسرية والتأمين على الحياة، ويمكن لشركات التأمين أن تنشئ منتجات تأمينية أساسية بتكلفة بسيطة ومصممة خصيصاً للنساء المحدودات الدخل وأسرهن، وتؤدي إلى جذبهن والاحتفاظ بهن كعملاء أوفياء.

1 - الاستفادة من سلوك الادخار لدى المرأة

تشير الأبحاث، إلى أن انخفاض السيولة هي سبب رئيسي لتدني مستوي الإقبال على التأمين بين الفقراء، من بين مجموعة من عروض المنتجات المالية تحظي "منتجات الادخار"، (مثل دفتر التوفير) بشعبيه متزايدة بين النساء، وبإمكان شركات التأمين أن تستفيد من سلوك المرأة في مجال الادخار عن طريق تقديم المنتجات التأمينية المرتبطة بالادخار، وبذلك يمكن لخطط الادخار الطويل الأجل والمعاشات التقاعدية من الوصول إلى مجموعة أوسع من النساء، وليس فقط أصحاب المشاريع الذين تستهدفهم عادةً منتجات التمويل.

2- مساعدة النساء على إعاله أسرهن

النساء من جميع الشرائح يعطين الأولوية لتعليم أطفالهن، ويظهر هذا بصفة خاصة على النساء محدودات الدخل، إذ يقرن بأهمية التعليم في مساعدة أطفالهن على التغلب على وضعهن المالي. وغالبية المقترضين من السكان ذوي الدخل المنخفض أو المحدود هم من النساء، وكثير من عروض التأمين المرتبطة بالقروض لا توفر تغطية للأسرة والزوج، بل تحمي حياة المقترض فقط. لذلك، يمكن لشركات التأمين أن تنشئ منتجات تغطي الاسرة بأكملها، وتمتد إلى ما بعد فترة القرض.

3 - توفير الاحتياجات الصحية للمرأة

لدي المرأة، الاحتياجات الصحية الخاصة، مثل: الحمل وسرطان المبيض وعنق الرحم، وما إلى ذلك، ويمكن أن تغطي شركات التأمين تكاليف علاجها. وعلاوة على ذلك، تشكل تكاليف الرعاية الصحية ضغطاً كبيراً على الأسر الفقيرة، وهي السبب الأكثر شيوعاً لاستنفاذ مدخرات المرأة وأصولها.

4 - فتح أبواب لمعاشات التقاعد

لا تتوفر لدى النساء محدودات الدخل، نظم الرواتب التقاعدية والمعاشات التقاعدية، إذ أنهن يملن إلى العمل في القطاع غير الرسمي. ومن المرجح أيضا أن تتجاوز أعمار النساء أعمار أزواجهن. كثيراً ما تكون المرأة قادرة على ادخار مبالغ صغيرة من المال، ولكنها تفتقر في كثير من الاحيان إلى الوسائل اللازمة لزيادة حجم هذه مدخراتها بما يكفي لدعمها في سن الشيخوخة.

5 - تبسيط عمليات المطالبة وصياغة الوثيقة

غالباً ما تكون مستويات الإلمام المالي منخفضة لدى النساء محدودات الدخل. الطلبات المعقدة أو المطولة أو الاوراق الكثيرة المطلوبة لتسوية المطالبة التأمينية، بالإضافة إلى الإجراءات الكثيرة، تزيد من عدم الثقة في التأمين، وتقلل الاقبال على شراء وثائق التأمين أو تجديدها. وينبغي أن تصاغ الوثائق بلغة دارجة ومفهومة، فضلاً عن جعل آليات التوزيع وتقديم الخدمات بسيطة وسهلة الفهم، مع ملاحظة القيود التي تحد من إمكانية الوصول إلى قطاع وثقافة العملاء من هذه الشريحة.

6 - توعية العملاء

بالإضافة إلى تحسين إمكانية الوصول إلى المنتجات المالية، يمكن لبرامج الشمول المالي الفعالة أن تساعد على زيادة الوعي لدى المرأة، ويكون لها مردود إيجابي على تحسين قدرتها على الانخراط في علاقات منصفة وطويلة الأجل مع مقدمي التأمين. ومن خلال مساعدة النساء على فهم كيف يمكن للتأمين أن يحسن حياتهن وحياة أفراد أسرهن، يمكن لشركات التأمين أن تبني الثقة وزيادة رغبة العملاء في الحصول على التأمين وبالتالي زيادة المبيعات.

7 - الاعتماد على وسطاء من النساء

الوكلاء أو وسطاء التأمين جزء لا يتجزأ من عملية تقديم التأمين لشريحة النساء محدودات الدخل. فالمرأة العاملة تميل إلى أن تكون أكثر تركيزاً على بناء الثقة من الرجل، وبالتالي فهي أفضل في بناء علاقات وثقة طويلة الأجل، ولذلك، تبين أن وكلاء المبيعات من النساء عندما يقدموا المنتجات ويشرحونها، يجعلونها تبدو قيمة، مما يساعد شركات التأمين على توليد فرص عمل للمرأة.