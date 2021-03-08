شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض طفيف بعد تسجيل خسائر أسبوعية حادة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الإثنين على نحو طفيف وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصعود العائد على السندات الأمريكية، وذلك بعد تسجيل المعدن خسائر في الأسبوع الماضي بنسبة 4.5%.



وسوف يصوت مجلس النواب في وقت لاحق هذا الأسبوع على خطة التحفيز المالي المقدرة بنحو 1.9 تريليون دولار، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ مؤخرا على الخطة.



ووسط ترقب عن كثب، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى 1.6% مما يضغط على أسواق الأسهم.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 0.1% أو ما يعادل سنتين وأغلق المعدن النفيس عند 25.269 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 25.965 دولار في حين سجل أقل سعر عند 24.970 دولار.