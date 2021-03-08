شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينخفض في ظل قوة الدولار ومتابعة حركة السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل قوة الدولار وضغوط العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وكشفت بيانات حكومية يابانية أن مؤشر الحساب التجاري سجل فائضا قدره 1.50 تريليون ين بينما أشارت التوقعات إلى تحقيق فائض عند 2.2 تريليون ين.



وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر إقراض البنوك في اليابان بنسبة 6.2% الشهر الماضي فيما سجل مؤشر ثقة مراقبي الاقتصاد مستوى 41.3 نقطة مقارنة بتوقعات عند 34.1 نقطة.



وتلقت العملة الأمريكية دعما دفعها لمزيد من الصعود عقب موافقة مجلس الشيوخ في الآونة الأخيرة على خطة التحفيز المالي المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار بالإضافة إلى ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى 1.6%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 108.9، وسجل أعلى سعر اليوم عند 108.9 في حين سجل أقل سعر عند 108.3.