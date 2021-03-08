شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أدنى مستوى منذ أبريل 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط ارتفاع واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصعود للعائد على سندات الخزانة الأمريكية الأمر الذي دفع المعدن النفيس للإغلاق عند أدنى مستوياته في نحو عام.



وقبل تصويت مجلس النواب في وقت لاحق هذا الأسبوع، وافق مجلس الشيوخ في الآونة الأخيرة على خطة التحفيز المالي المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار.



ووسط ترقب عن كثب، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى 1.6% مما يضغط على أسواق الأسهم.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان عند التسوية بنسبة 1.2% أو ما يعادل 20.5 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1678 دولارا للأوقية، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ أبريل/نيسان عام 2020.