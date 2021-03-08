شكرا لقرائتكم خبر عن «أستر» تعتزم إصدار سندات بـ 400 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «أستر دي إم هيلكير»، المشغلة للمستشفيات والصيدليات والتي تتخذ من دبي مقراً لها، إنها تنظر في إصدار محتمل لسندات مقومة بالدولار، وذلك بعد تأجيله من الموعد المخطط له العام الماشي. وستسعى «أستر» التي تدير 26 مستشفى ومئات العيادات والصيدليات في الخليج والهند، إلى إصدار أوراق مالية بقيمة 400 مليون دولار خلال الأشهر الـ 3 إلى الـ 6 المقبلة، وفقاً لـ آزاد موبين، رئيس مجلس الإدارة. وأوضح موبين خلال لقاء مع «بلومبيرج» إن الشركة بدأت بالاجتماع مع المصرفيين بشأن إصدار السندات تستحق في غضون 7 إلى 8 سنوات، والتي ستحل محل ديون قائمة. (بلومبيرج)