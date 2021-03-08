شكرا لقرائتكم خبر عن 17 نوعا من الكلاب بينهم البيتبول ودوبرمان وكنجال ممنوعين فى إعمار خلال 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من سكان أحد منتجعات شركة إعمار أو مجتمعاتها السكنية، فقد لا يكون بمقدورك اصطحاب كلبك فى غضون 10 أيام من الآن، وفق لائحة جديدة أصدرتها المجموعة لتنظيم وجود بعض أنواع الكلاب الخطرة، حرصا على سلامة السكان وقاطنى الوحدات.

17 نوعا من الكلاب باتت ممنوعة جزئيا أو كليا من الوجود داخل أى من مجتمعات إعمار بحلول التاسع عشر من مارس الجارى، وهو ما أقرته الشركة بموجب حصر ومراجعة فنية لأعداد وأنواع الكلاب المملوكة لرواد تلك المجتمعات، وتقييم مستويات الخطورة وما يمكن أن يُسمح ببقائه مقابل الأنواع التى قد تشكل خطرا أو تهديدا لسلامة الأفراد.

جاء ذلك فى إطار حرص إعمار على سلامة المقيمين فى مجتمعاتها، بحسب بيان صادر عن الشركة، أكدت فيه أنها راجعت أنواع الكلاب المسموح باقتنائها داخلها، وتم تحديد قائمة بالأنواع التى يشكل وجودها خطرا على سلامة المقيمين أو قد يؤدى إلى حوادث تعرض أصحابها للمسؤولية القانونية.

وضمت قائمة أنواع الكلاب كلا من بيتبول أو امريكان ستافورد شير"Pitbull – American Staffordshire"، ودوبرمان "Doberman"، وبريسا كناريو "presa canario"، ودوجو ارجنتينو "Argentinian Dogo"، بالإضافة إلى كين كورسو "Cane Corso"، وكنجال "Kangal Shepherd"، وكوكيجن او قوقازى "Caucasian Shepherd".

وشملت القائمة أيضا، كلا من الماستيف بانواعه " Mastiff"، والبوربويل "Boerboel"، وبول ترير "Bull Terrier"، وريدج باك "Ridgeback"، إلى جانب بولدوج امريكانى "Bulldog"، والبوكسر "Boxer"، وتوسا أينو "Tosa"، والاباى "Alabai"، وبولى امريكانى "American Bully"، وروتفايلر "Rottweiler".

وشملت الإجراءات، حصر لأنواع الكلاب الموجودة في المجتمع السكني بواسطة متخصصين، وتم الانتهاء إلى تحديد أماكن وأعداد الكلاب التي لن يسمح بتواجدها.

وأهابت خدمة المجتمعات من مالكي تلك الأنواع المبادرة بإخراجها خارج المجمع السكني في موعد أقصاه الجمعة الموافق 19 مارس 2021، وذلك حرصاً على سلامة المقيمين وأسرهم، وإلا سيتم اتخاذ السبل القانونية اللازمة لحماية المجتمع وسكانه.