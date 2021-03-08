شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 8-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 8-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.848 مليار جنيه.

إيقاف تداول 12 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، المصرية للدواجن، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العبور للاستثمار العقاري، برايم القابضة للاستثمارات المالية، عبر المحيطات للسياحة، المصرية لخدمات النقل—يجيترانس، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الأهرام للطباعة والتغليف، شركة النصر للأعمال المدنية، العامة لصناعة الورق-راكتا، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 4.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.848 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 506.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.7 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.16%، والعرب على 5.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.95% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 21.3 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.1 مليون جنيه، 10.7 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85%، ليغلق عند مستوى 11459 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2278 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 14011 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 4377 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 2227 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3247 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1418 نقطة.

وصعدت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 117 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.074 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 7.25%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 5.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.70%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 7.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.47%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 4.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.81%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.014 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.08%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 28.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 20.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.71%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.763 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.10%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 15.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 0.505 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.54%.