شكرا لقرائتكم خبر عن البريد المصرى و"ميل أمريكا" يوقعان بروتوكول تعاون بمجال التجارة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد، تعليقا على البروتوكول، إن هذا الاتفاق يعزز من أوجه التعاون القائم بين البريد المصرى و"ميل أمريكا" بما يساهم فى زيادة معدلات نمو التجارة الالكترونية وتقديم خدمات متميزة للعملاء، حيث إن "ميل أمريكا" شريك هام للبريد ومن كبار المشغلين البريديين فى أمريكا الجنوبية وعضو فى الاتحاد البريدى العالمي.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن هذا البروتوكول يحقق منفعة مشتركة ويتيح إلى "ميل أمريكا" الاستفادة من الإمكانيات الهائلة والثقة الجماهيرية التى يمتلكها البريد المصرى لدى المصريين، وذلك عبر تقديم العديد من الخدمات اللوجستية من خلال فروعه المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، ما يقلل تكاليف الشحن ويُحسن مستوى الخدمة للحصول على ثقة العملاء، إضافة إلى استفادة البريد المصرى من العلاقات التجارية الواسعة والمتميزة "لميل أمريكا" فى أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا بما يساهم فى حصول البريد المصرى على حصة عادلة من سوق التجارة الإلكترونية وتقديم خدمات التجارة الإلكترونية للعملاء فى مصر بأسعار تنافسية وبالجودة المطلوبة وذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية لبناء قدرات المؤسسات الحكومية فى مجال خدمات التجارة الإلكترونية.

وأشار الدكتور شريف فاروق، إلى أن البريد يشهد حالياً تطور غير مسبوق على كافة الأصعدة يشمل تحديث وتطوير الخدمات المالية والبريدية واللوجستية، وأن إطلاق البريد المصرى منصة إدارة العمليات اللوجستية وخدمات التوزيع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى AI والجغرافية المكانية GIS لميكنة عمليات إدارة حركة أسطول النقل ليس فقط من خلال تقنيات التتبع GPS ولكن باستخدام أحدث التقنيات فى تخطيط حركة نقل البريد وخدمات التوزيع والتى تهدف إلى تحقيق تحول رقمى حقيقى للبريد المصرى، يساهم بفعالية فى تحقيق أهدافه لتحسين جودة خدماته وتحسين فعالية وكفاءة إدارة العمليات اللوجتسية البريدية وتقليص البصمة الكربونية لنشاط البريد المصرى اللوجيستى بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن البريد المصرى يسعى دائماً إلى التحسين المستمر فى جودة الخدمات لتقديم الافضل لكافة المواطنين فى ربوع الوطن ليشمل جميع فئات وشرائح المجتمع المصرى بخدماته المالية والبريدية بمستوى عال ومتميز من الجودة وبأسعار تنافسية.

وقع البروتوكول عبده علوان، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصرى لشئون المناطق البريدية وسيلفيستر بولسون، الرئيس التنفيذ "لميل أمريكا"، وذلك بحضور إيهاب أبوبكر نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصرى للتحول الرقمى وخالد إمام نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصرى للشمول المالى.