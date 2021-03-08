شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية ينساب تبحث توزيع 1.25 ريال للسهم عن النصف الثاني في 30 مارس الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، دعوة المساهمين لحصور اجتماع الجمية العامة غير العادية المُزمع عقده في 30 مارس الجاري، وذلك لبحث مُقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 703.125 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن النصف الثاني 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 562.5 مليون سهم بواقع 1.25 ريال للسهم، وبنسبة 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة والذي سيتم تحديده بعد موافقة الجهات المختصة.

ومن المُقرر أن تصوت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن النصف الأول من العام 2020، بقيمة 703.125 مليون ريال، بنسبة 12.5% من رأس المال (ما يعادل 1.25 ريال للسهم).

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 332.7 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 170.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات بالرغم من انخفاض الكميات المنتجة و المباعة، علماً بأنه تم في الربع المماثل من العام السابق تسجيل مخصص محاسبي بمبلغ 71 مليون ريال سعودي يتعلق بتكاليف أعمال رأسمالية تحت التنفيذ.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 677.6 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال خلال العام 2019.