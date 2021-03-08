شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه تزامنا مع صعود عائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين، وذلك في أعقاب تمرير مجلس الشيوخ لحزمة التحفيز المالي وبالتزامن مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة.



وقبل تصويت مجلس النواب في وقت لاحق هذا الأسبوع، وافق مجلس الشيوخ في الآونة الأخيرة على خطة التحفيز المالي المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار.



وتهدف هذه التمويلات الضخمة إلى تعزيز جهود الولايات المتحدة لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا بجانب جهود السيطرة على التفشي.



كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي إضافة الاقتصاد 379 ألف وظيفة خلال فبراير/شباط بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 197 ألف وظيفة في نفس الفترة، فيما انخفض معدل البطالة إلى 6.2% من 6.3%.



ويراقب المستثمرون عن كثب حركة العائد وتأثيره في الأسهم والدولار حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى 1.6% مما يضغط على أسواق الأسهم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.