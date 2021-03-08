الذهب يهبط 1% متضررا من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - هبطت أسعار الذهب بما يصل إلى واحد في المئة أثناء التعاملات اليوم الاثنين، متراجعة إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر مع صعود الدولار وبقاء عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة، وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 1683.68 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أقل مستوى له منذ الثامن من يونيو حزيران الماضي، قبل ان يتعافى قليلا إلى 1691.40 دولار بحلول الساعة 1350 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1692.60 دولار للأوقية.

وقفز الدولار لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر بينما استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى في أكثر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1144.20 دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2324.30 دولار للأوقية واستقرت الفضة عند 25.18 دولار للأوقية.