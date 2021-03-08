شكرا لقرائتكم خبر الصندوق الزراعي يتيح التبليغ عن المخالفات والفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق صندوق التنمية الزراعية سياسة التبليغ عن المخالفات، تماشيا مع سياسة الالتزام بأعلى المعايير السلوكية والأخلاقية والقانونية، وبهدف تشجيع الموظفين وأصحاب المصلحة على التبليغ عن المخالفات وجميع الممارسات المشكوك فيها، سواء كانت إدارية أو مالية أو سلوكية أو غير ذلك، وكذلك توفير وسيلة آمنة للموظفين وأصحاب المصلحة للتبليغ عن المخالفات، وضمان عدم تعرض المُبلغ للمضايقة أو الضرر أو أي شكل من أشكال الإيذاء أو التمييز.

وأوضح الصندوق في بيان له أنه يمكن التبليغ عند وجود انتهاكات للأنظمة للقواعد والسياسات السارية في الصندوق، أو عند وجود شبهة فساد أو تواطؤ أو احتيال، وكذلك عند ملاحظة تصرف خاطئ داخل الصندوق عن أي وقائع (معلومات، أنشطة) يشتبه في انطوائها على عملية احتيال أو فساد أو تواطؤ أو إكراه.

وحدد الصندوق طرق التبليغ من خلال تعبئة نموذج البلاغات الالكتروني الموجود في موقع الصندوق، أو الكتابة خطيا وإرسال البلاغ عبر البريد العادي، أو حضوريا إلى إدارة الالتزام لكتابة وتقديم البلاغ، أو الاتصال هاتفيا، أو التواصل برسالة عبر البريد الالكتروني .

وتعمل السياسة الجديدة على تسهيل التبليغ عن المخالفات، وتعد عنصرا رئيسا في عمل الصندوق وحماية نزاهته، ويأمل الصندوق من خلالها التعاون والدعم الفعال من جميع موظفيه أو عملائه والمستفيدين الذين يتعين عليهم التبليغ عن أي وقائع يشتبه في انطوائها على عملية احتيال أو فساد أو تواطؤ أو إكراه، أو غير ذلك من انتهاكات للقواعد والسياسات السارية في الصندوق، إضافة إلى تشجيعه للموظفين على التعاون التام من خلال توفير آلية تتسم بالموضوعية والسرية والاستقلالية، لتنبيه الجهات المعنية ورفع التقارير بغرض التحقق من الشكوك وإيجاد بيئة موثوقية وحماية قصوى لهم، حيث يضمن لجميع المبلغين عن التجاوزات أقصى درجات السرية والحماية.

وأكد الصندوق أن التصرف بنزاهة مهنية يعد إحدى القيم الأساسية في جميع الأعمال المرتبطة به، حيث يمكن لأي من موظفيه أو أي أشخاص آخرين إثارة القضايا والإبلاغ عنها بحسن نية عن كل ما يرون من سلوك أو ممارسة أو تصرف أو حدث غير مقبول، دون الخوف من تحمل أي عواقب سلبية.

طرق التبليغ:







التبليغ عن مخالفات مرتبطة بصندوق التنمية الزراعية



تشجيع الموظفين وأصحاب المصلحة على التبليغ عن المخالفات وجميع الممارسات المشكوك فيها



توفير وسيلة آمنة للموظفين وأصحاب المصلحة للتبليغ عن المخالفات



ضمان عدم تعرض المُبلغ للمضايقة أو الضرر أو أي شكل من أشكال الإيذاء أو التمييز



وجود انتهاكات للأنظمة للقواعد والسياسات السارية في الصندوق



وجود شبهة فساد أو تواطؤ أو احتيال



ملاحظة تصرف خاطئ داخل الصندوق ينطوي على عملية احتيال أو فساد أو تواطؤ أو إكراه



يمكن التبليغ عند: