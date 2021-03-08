STC تدشن أكبر مركز تحكم بالعمليات الرقمية في الشرق الأوسط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت مجموعة STC مركز التحكم بالعمليات الرقمية، الذي يعد أكبر مركز تشغيل متكامل في المنطقة، بمساحة تتجاوز 42 ألف م2، تتسع لنحو 2300 موظف، بحضور رئيس مجلس إدارة المجموعة الأمير محمد بن خالد، ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس ناصر الناصر، أن مركز التحكم بالعمليات الرقمية يشمل منظومة من العمليات الرقمية المتقدمة في مجالات عدة، كالمحاكاة وإدارة البنية الرقمية والأزمات الرقمية، وإعادة الابتكار ضمن مجموعة من الحلول الرقمية، كما يعد منطقة فنية شاملة وكاملة تحت معايير أمنية عالية.

وبين الناصر أن المركز سيعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد للأعمال «HUB»، ويمثل لبنة أساسية لتكون الشركة مركزا إقليميا بمنظومة من الخدمات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يحقق أهداف المرحلة الثانية من استراتيجية STC «تجرأ»، لتمكين التحول الرقمي في مختلف المجالات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة التي تقع عند ملتقى ثلاث قارات، وتعزيز الاستثمار في خدمات الربط الدولي ومراكز البيانات، لاستخلاص القيمة من الأصول المتعددة والخدمات والتقنيات المتقدمة للمجموعة.

ويشغل المركز أكبر البوابات الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تربو سعتها على 8.4 تيرات في الثانية، وترتبط بأكثر من 4 كوابل بحرية، وهي أحدث نظم الحماية والتوزيع بالعالم، المستخدمة للمرة الأولى في المنطقة، لتأمين منظومة خدمات الشركة بشكل عام، ومنظومة دوائر وحلول نقل خدمات البيانات والدوائر الصوتية لجميع العملاء، إضافة إلى عدد من أنظمة توطين المحتوى العالمي، لتكون شبكة STC من أكثر شبكات العالم نقلا لحركة الإنترنت، خصوصا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن تشغيل ومراقبة أكبر وأحدث شبكات التراسل بعيدة المدى في المنطقة، وتربو على 155,000 كلم من الألياف البصرية، ستسهم في تعزيز ربط الشرق بالغرب عبر المحطات البحرية القارية في عدد من المدن الساحلية في الخليج العربي، في مدينة الخبر وساحل البحر الأحمر في مدينة جدة وينبع، وبصدد إضافة محطات جديدة في مدينتي ضبا وحقل لتوفير أنظمة ربط ذكية لجميع أنظمة الكوابل البحرية بالعالم، التي تتجاوز 100 محطة عبر القارات بأطوال تزيد على 35,000 كلم من الكوابل البحرية القارية.

ولحماية هذه المنظومة التقنية من المخاطر السيبرانية، زود المركز بأكبر وأحدث مركز عمليات الأمن السيبراني في المنطقة (SOC)، يديره خبراء في الأمن السيبراني من ذوي المهارات العالية، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، للوصول إلى شبكة وطنية آمنة.

وعملت STC على خطة لنشر شبكة الجيل الخامس في أكثر من 47 مدينة حول المملكة، في خطة لتعزيز ريادتها في تغطية الجوال الموثوقة، ونشر أكبر شبكة متطورة للجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط، وستعمل في المرحلة القادمة على توسيع نشر شبكة الجيل الخامس في السعودية، لتشمل أكثر من 71 مدينة في مختلف أنحاء المملكة، مما أسهم في جعل المملكة ضمن أفضل 10 دول في العالم في سرعة الإنترنت عبر شبكة الجوال بشكل عام، حسب تصنيف أوكلا العالمية.

مركز التحكم بالعمليات الرقمية: