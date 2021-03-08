شكرا لقرائتكم خبر 18.6 ألف زيارة لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت التجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة التجارة 18.6 ألف زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي؛ لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في مناطق المملكة كافة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ، أدت إلى تحرير 816 مخالفة فورية تطبيقا للعقوبات المنصوص عليها.

وأفادت الوزارة أن المخالفات تنوعت بين عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية، مؤكدة مواصلة جولاتها التفتيشية؛ لمتابعة تطبيق المتاجر الاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس (كورونا) مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10.000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة، كما تفرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع.

مراقبة التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية







الجولات18.651 زيارة تفتيشية



الفترة أسبوع



المخالفات816 مخالفة فورية



أنواع المخالفات: