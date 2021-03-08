شكرا لقرائتكم خبر 160 ألفا غرامة على 4 مشاهير أعلنوا عن «الفوركس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاقبت وزارة التجارة أربعة معلنين من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، مواطنا سعوديا، وكويتيا، ومقيمتين من الجنسية اللبنانية والجنسية التركية، خالفوا نظام التجارة الالكترونية بالإعلان والترويج لنشاط «الفوركس» غير المرخص عبر «سناب شات» وتضليل المستهلكين تحت شعار «استثمر وقتك على الإنترنت» التي تندرج ضمن أنشطة إغراءات الكسب السريع غير المشروعة.

وفرضت لجنة النظر في مخالفات التجارة الالكترونية بالوزارة غرامات مالية على المخالفين قدرها 160 ألف ريال.

جاء القرار بعد رصد وزارة التجارة قيام المعلنين بنشر إعلان كاذب لنشاط الوساطة في سوق العملات الأجنبية «الفوركس» عبر حساباتهم الشخصية وتشجيعهم على التعامل مع شركات معينة في ذلك النشاط، وتضمن الإعلان ادعاء كاذبا بأن تلك الشركات مرخص لها دون إثبات ذلك، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى خداع المستهلكين وتضليلهم.

وأقرت لجنة النظر في عقوبات التجارة الالكترونية عقوبة إنذار المخالفين وفرض غرامة مالية قدرها أربعون ألف ريال على كل مخالف ونشر منطوق القرار في الوسائل الالكترونية لوزارة التجارة، وذلك تنفيذا لأحكام نظام التجارة الالكترونية ولائحته التنفيذية.

يذكر أن وزارة التجارة أكدت وجود أربعة ضوابط إلزامية منظمة لآليات الإعلانات التجارية الالكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي، وبينت أهمية التزام المعلنين الأفراد والمنشآت بها تطبيقا لأحكام النظام.