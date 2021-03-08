شكرا لقرائتكم خبر «سكني» يقدم خدمات وتسهيلات لمنسوبي الطيران المدني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع برنامج «سكني» اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني بهدف تقديم عدد من الخدمات السكنية لمنسوبي الهيئة من مستحقي الدعم السكني، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري.

ووقع الاتفاقية وكيل الوزارة للدعم السكني وخدمة المستفيدين الأمير سعود بن طلال، وعن الهيئة مساعد الرئيس للخدمات المساندة جمال الفويرس، وذلك في مقر الوزارة بالرياض، في إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي تعنى بتقديم التسهيلات لمنسوبي الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول وفقا لرغباتهم واختياراتهم ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها «سكني».

وتستهدف الاتفاقية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانيات المتاحة بين الطرفين ضمن التعاون المثمر بين الجانبين لتحقيق الأهداف المنشودة لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمنزلها الأول إلى 70% بحلول 2030، كما تأتي الاتفاقية تقديرا لجهود الهيئة ومنسوبيها في بناء وتطوير خدمات النقل الجوي وفق أحدث التقنيات تبعا لرؤية المملكة 2030.

وتضمنت الاتفاقية تقديم خدمات سكنية ميسرة لمنسوبي هيئة الطيران المدني، وتعزيز الشراكة مع الهيئة لتسهيل إجراءات التملك لمنسوبيها، وتوفير الوقت والجهد بإقامة منصات دائمة وموقتة داخل الجهات التابعة لها لتقديم جميع الخدمات الإجرائية لتملك المسكن الأول، بالإضافة إلى خدمة المستشار العقاري لعرض أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير الحلول السكنية والتمويلية لمنسوبيها، بجانب حضور موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، وتوفير الخدمات والاحتياجات اللازمة بما يتناسب مع رغبات المستفيدين.

يذكر أن أكثر من 1.1 مليون أسرة سعودية استفادت من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية المتنوعة التي قدمها برنامج «سكني» منذ إطلاقه عام 2017 وحتى عام 2020، منها آلاف الأسر المستفيدة ضمن «الإسكان المؤسسي» بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة، ويستعرض موقع وتطبيق «سكني» 95 مشروعا سكنيا تحت الإنشاء، توفر أكثر من 141 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات تتوزع في مختلف مدن ومناطق المملكة.