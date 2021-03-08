شكرا لقرائتكم خبر «الحبوب» تستورد 660 ألف طن شعير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد 660 ألف طن من الشعير العلفي، وذلك للتوريد خلال الفترة (أبريل - مايو 2021) لتعزيز المخزونات، في الوقت الذي يجري فيه استكمال نقل ملف استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس أمس، أنه تمت دعوة 25 شركة عالمية متخصصة ومؤهلة في تجارة الحبوب، تقدمت منها 16 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على 6 شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة.

وأفاد بأن الشحنات توزعت على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 8 شحنات كميتها 480 ألف طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 3 شحنات كميتها 180 ألف طن، وذلك للتوريد خلال الفترة أبريل - مايو 2021.

وبين أن المؤسسة بترسيتها تلك الدفعة التي تمثل الدفعة الثانية لهذا العام (2021)، تكون قد تعاقدت على استيراد كمية 1,320,000 طن، مشيرا إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الالكتروني.

الشحنات:

