شكرا لقرائتكم خبر عن بيع أغلى فيلا في دبي لعائلة سويسرية تعيش في موناكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أُبرمت صفقة شراء فيلا في نخلة جميرا بدبي، بلغت قيمتها 111.25 مليون درهم، ما يجعلها أغلى عقار يتم بيعه في دبي في العام 2021. واشترت عائلة سويسرية تقطن في موناكو هذا العقار، الذي طرح في السوق مع مجموعة من العقارات التي تديرها «سوذبيز إنترناشونال ريالتي» في أغسطس/ آب الماضي.

وتتألف الفيلا التي تحمل اسم «One 100 Palm» من 3 طوابق، وتقع على مساحة 13,500 قدم مربعة، وتضم سبا صحياً ومركز لياقة بدنية على أحدث طراز، و3 صالات سينما داخلية وخارجية و3 مطابخ، بالإضافة إلى جناح ضخم لكبار الشخصيات بمساحة إجمالية تبلغ 1300 قدم مربعة، و4 أجنحة أخرى كبيرة، وغرفتين للخادمات، ومسكن للسائقين، وثمانية حمامات وجاكوزي على سطح المبنى. في حين أن جميع المفروشات والديكورات من تصميم شركتي «لويس فيتون» و«هيرميز».

ويأتي مع العقار أيضاً سيارتا «فيراري 599 جي تي أو» و«رولز رويس ريث»، ودراجة «ألترا جلايد هارلي ديفيدسون».

وقال لي بورج، العضو المنتدب في شركة «سوذبيز أنترناشونال إنترناشونال ريالتي»: «تعد هذه الفيلا أغلى صفقة سكنية أبرمت هذا العام، مما يوضح لنا أن سوق العقارات الفاخرة في اتجاه تصاعدي»، مضيفاً: «إن تعامل دولة الإمارات السريع مع كوفيد-19 جعل الكثيرين يرغبون في العيش في دبي، كما يدرك العديد من المشترين الآن أهمية شراء منزل يتمتع بتصميم فاخر، ونحن متحمسون جداً لما هو قادم. هنالك طلب قوي على المنازل الجديدة والمحسنة التي تتوافق مع معايير الجودة العالمية».

ووفقاً لـ «أنترناشونال ريالتي» فقد بيعت أغلى فيلا في العام 2020 في مقابل 75 مليون درهم.