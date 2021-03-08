شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شركات تبحث توزيعات الأرباح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يناقش مجلس إدارة شركة «دبي للاستثمار» مقترح توزيع أرباح عن عام 2020 إن وجدت، خلال اجتماعه، يوم الأربعاء.

من جانبها، تعقد شركة «سيراميك رأس الخيمة» اجتماع الجمعية العمومية 30 مارس/ آذار الجاري للنظر في مقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 7.5 فلس للسهم الواحد بإجمالي 74.5 مليون درهم عن 2020.

وتعقد شركة «العين الأهلية للتأمين» اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 5 إبريل/ نيسان القادم للنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال بما يعادل 2.5 درهم للسهم الواحد بإجمالي 37.5 مليون درهم عن 2020.

كذلك، يبحث مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في اجتماع يوم 11 مارس/ آذار الجاري مقترح توزيع الأرباح على المساهمين والاطلاع على تقرير مكتب كافيندش ماكسويل وتقرير مكتب كويلر بخصوص تقييم أراضي وفندق انتركونتيننتال، والمشروع قيد التنفيذ مارينا انتركونتيننتال بناء على توصية مكتب التدقيق الخارجي ديلويت.

ويجتمع مجلس إدارة «إشراق للاستثمار» في 10 مارس/ آذار الجاري لمناقشة وإقرار واقتراح على تصويت الجمعية العمومية تعديل النظام الأساسي للشركة لجعله متوافق مع التعديلات القانونية والتنظيمية الجديدة.