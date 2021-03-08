كونسيساو مدرب بورتو.. صُنع في إيطاليا

«إيطاليا هي بلدي الثاني». بهذه الكلمات عبّر اللاعب السابق في الدوري الإيطالي والمدرب الحالي لبورتو البرتغالي سيرجيو كونسيساو عن سعادته للعودة إلى إيطاليا، حيث يحل مع فريقه ضيفاً على يوفنتوس في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء. قال كونسيساو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية المباراة المرتقبة، مشدداً على عدم الوقوف خلف الأعذار، بسبب إمكانية افتقاد بطل الدوري البرتغالي للعديد من لاعبيه الأساسيين: سنواجه فريقاً خاض العديد من النهائيات، واستثمر من أجل الفوز بمسابقة دوري الأبطال، سنحاول أن نلعب بصورة تعكس من نحن وأن نفوز. نعي تماماً الصعاب، ولكن سنبذل قصارى جهدنا للتأهل. أن نظهر أننا من الأندية التاريخية وقدرتنا على التأهل. لعب الدولي البرتغالي السابق، البالغ 46 عاماً، في الـ «سيري أ» خلال خمسة أعوام ونصف العام بين عامي 1998و2004 أثناء حقبة تعتبر الأجمل في مسيرته تناوب خلالها على ارتداء ألوان أندية لاتسيو وبارما وإنتر. عاد كونسيساو بالذاكرة إلى مغامرته الإيطالية في مقابلة مع قناة «سكاي إيطاليا» قبل مباراة الذهاب التي فاز فيها فريقه 2-1 على ملعب «استاد التنين» في بورتو، قائلاً: لطالما استمتعت في روما، بارما وميلانو، ولكن ربما أقل من الناحية الرياضية في ميلانو، ولكني ما زلت احتفظ دائماً بذكريات جميلة.

دور بارز وبينما لم يفز كونسيساو بأي لقب مع النادي اللومباردي، إلاّ أنه أغنى سجله بستة ألقاب خلال مكوثه في العاصمة الإيطالية روما في غضون عامين ونصف العام فقط، منها كأس سوبر المحلية في مباراته الأولى بقميص لاتسيو. في صيف 1998، وصل كونسيساو إلى إيطاليا للتو قادماً من بورتو، ومن دون استئذان أو تردد حفر اسمه في تاريخ ناديه الجديد بتسديدة قوية في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي ليقود لاتسيو إلى الفوز في تورينو 2-1 على يوفنتوس المذخر بالنجوم أمثال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني حالياً، أليساندرو ديل بييرو، ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا الحالي، الهولندي إدغارد ديفيس والمهاجم فيليبو إنزاغي. اعتبر هذا الفوز باكورة انتصارات تحققت في كأس أوروبا لحاملي الكؤوس (1999) والكأس السوبر الأوروبية (1999) والدوري الإيطالي (2000) وكأس إيطاليا مرتين عامي 2000 و2004. ما زال كونسيساو يحتفظ بذكريات جميلة بمواجهة مدرب فريق «السيدة العجوز» الحالي أندريا بيرلو خلال الصراع الذي جمع بينهما داخل المستطيل الأخضر كلاعبين: في 6 مباريات جمعتهما معاً تميل الأرقام لناحية البرتغالي مع 3 انتصارات وتعادلين وخسارة. يثني بيرلو عشية مباراة الإياب في دور ثمن النهائي للمسابقة الأعرق أوروبياً على نظيره، ويقول: إنه لاعب كبير، مع تقنية وقوة كبيرة، تخرّج في المدرسة البرتغالية مثل لويس فيغو وسيماو. هو قوي جداً في الصراعات الثنائية. قبل مباراة الذهاب في بورتو، ذكر كونسيساو أن الـ «سيري أ» لعبت دوراً مهما في مسيرته، حتى لو أنه لا يرى أي رابط مباشر بين قدراته كمدرب وصفاته كلاعب جناح سابق.

للياقة البدنية والانتظام يقول كونسيساو: الأعوام التي أمضيتها في إيطاليا مهمة جداً مع مختلف المدربين الذين تعاقبوا، واللعب بجانب لاعبين كبار في أفضل دوري في العالم في تلك الحقبة. لقد تعلمت الكثير. ويفرض المدرب البرتغالي على لاعبيه القيم التي نشأ عليها في عالم الكرة المستديرة: القوة، اللياقة البدنية والانتظام، ما يذكر بفريق أتلتيكو مدريد للمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني زميله السابق في لاتسيو في نهاية حقبة التسعينات. سمحت له هذه الفلسفة في مباراة الذهاب بالحد من خطورة نجم «السيدة العجوز» مواطنه كريستيانو رونالدو، حيث لم يتمكن الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات من إيجاد المساحات الكافية أمام الحائط الدفاعي الصلب والمتكتل لفريق الـ«تنانين». يعرف كونسيساو جيداً مهارات«سي آر7» والخراب الذي بإمكانه أن يحدثه لدفاعات الأندية، خصوصاً أنه واكب على أرض الملعب بداياته الاحترافية عندما كان رونالدو يخطو خطواته الأولى في سن الـ 17 عاماً، وذلك خلال مباراة تأهيلية في مسابقة دوري الأبطال في صيف 2002 بين سبورتنغ لشبونة وإنتر الفائز بالمواجهتين. يبحث كونسيساو مرة ثانية عن إمكانية التفوق على مواطنه وقيادة بورتو إلى الدور ربع النهائي من المسابقة الأوروبية، على غرار ما فعل عام 2019 بعدما كان قد أقصى في الدور ذاته نادي روما المنافس الأبدي لفريقه السابق لاتسيو.(وكالات)

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