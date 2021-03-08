إطلاق دراسة عالمية حول تأثير كورونا على القطاعات الإبداعية

أبوظبي: نجاة الفارس وعماد خليل

انطلقت، صباح أمس الاثنين، النسخة الافتراضية الأولى، للقمة الثقافية في دورتها الرابعة في أبوظبي تحت شعار «الثقافة ودورها في دفع النمو الاقتصادي»، وتستمر على مدار ثلاثة أيام. وأكد محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، في كلمته الترحيبية، أن القمة تأتي لتؤكد أن كل الأصوات مسموعة، ليس من خلال أصوات المؤسسات والمعاهد الكبيرة أو صانعي السياسات فقط؛ لكن من خلال أصوات المنظمات الصغيرة والفنانين والممثلين والموسيقيين أيضاً، وأوضح: إن شعار القمة يعكس الدور البارز للثقافة والصناعات الإبداعية المساهمة، لتحقيق التنوع الاقتصادي واعتبار الثقافة محركاً رئيسياً لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وعبر عن ثقته في أن الجهود المشتركة ستسهم في معالجة تلك القضية عالمياً، وبيّن أن القمة ستحمل نتائج ذات أهمية؛ كونها تجمع الخبراء من مختلف المرجعيات الثقافية لتبادل الأفكار الإبداعية ومناقشة تأثير الابتكار على اقتصادات الناتج الثقافي. وأعلنت أودري أزولاي، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونيسكو)، عن إطلاق دراسة عالمية بالتعاون مع الدائرة حول تأثير جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الثقافي العالمي، وقالت خلال كلمتها الافتتاحية في القمة: إن التعافي الثقافي هو ضرورة أنثروبولوجية واقتصادية، لأن الاقتصاد الإبداعي ينتج تريليونات الدولارات كل عام، كما أنه ضرورة للسلام، فالثقافة تقرب الناس من بعضهم ببناء الجسور وخلق المعنى. وأضافت: كان هدف اليونيسكو عندما أطلقنا - منذ ما يقرب من عام - مناقشات ResiliArt في ذروة الوباء، من خلال 240 مناظرة في أكثر من 110 دول، أن نجمع الفنانين والمهنيين من جميع القارات؛ للتفكير في الأزمة وتوصلنا إلى توصيات ملموسة، وقاموا في دليل «الثقافة في أزمة» بتسليط الضوء على 3 قضايا رئيسية؛ هي: «الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الاجتماعي، والسلام». وتابعت: التكنولوجيا الرقمية تولد العديد من الفرص، ولكنها تحتاج أيضاً إلى حماية التنوع الثقافي، وتعزيزه بشكل أفضل، وفي حالة عدم وجود لوائح مناسبة يمكن أن تؤدي التكنولوجيا الرقمية إلى مخاطر أكثر. وأكدت دعم «اليونيسكو» للثقافة والإبداع، قائلة: إنه أيضاً طموح اتفاقاتنا وتوصياتنا الثقافية، والتي يجب أن تكون قادرة على توجيه دولنا الأعضاء، وهذه القمة هي دعوة للانضمام إلى هذه الجهود، حتى نتمكن معاً من تسخير قوة الثقافة؛ لأنه لن يكون هناك أي انتعاش مستدام ولا مستقبل مرغوب فيه من دون إبداعات العقل والتي نسميها جميعاً بالثقافة. وذكر المشاركون في جلسات القمة أن قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية والاقتصاد الثقافي يسهم في الانتعاش الاقتصادي عبر معالجة عدد من القضايا مثل عدم المساواة، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، ودعم التنوع الثقافي وتحفيز التنمية المستدامة. وتختتم القمة فعالياتها، الأربعاء، وتجمع قادة وممارسين وخبراء من قطاعات ثقافية مختلفة، بما فيها الفن، والتراث، والمتاحف، والإعلام والتكنولوجيا لخلق استراتيجيات وإيجاد أفكار وحلول مبتكرة، وتحديد الطرق التي يمكن للثقافة من خلالها التأثير إيجاباً على المجتمعات حول العالم. وتتناول القمة التحديات والفرص المرتبطة ببناء أنظمة العمل، والفوائد التي يمكن أن تقدمها في جميع أنحاء العالم. وتتضمن القمة العديد من الحفلات الفنية، إذ شهد اليوم الأول عرضاً موسيقياً لكل من الفنان عمر الأمين وأنجليك كيدجو و«أوم» وغالية بنعلي، فيما سيقدم اليوم «الثلاثاء» ملك العود نصير شمة عرضاً موسيقياً.

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