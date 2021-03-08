جيريرو ورينا ربما يشاركان مع دورتموند أمام أشبيلية

قال إيدن تيرزيتش مدرب بروسيا دورتموند الاثنين إن جيوفاني رينا ورفائيل جيريرو ربما يشاركان في مواجهة أشبيلية في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بينما أصبح المهاجم إيرلينج هالاند جاهزاً.

وسيخوض دورتموند، الذي خسر 4-2 أمام بايرن ميونيخ في الدوري الألماني يوم السبت، المباراة بدون جيدون سانشو الذي سيغيب عدة أسابيع للإصابة.

وفاز الفريق الألماني 3-2 في الذهاب في إسبانيا. وغاب سانشو لاعب إنجلترا ورينا وجيريرو عن الهزيمة أمام بايرن لكن اللاعبين الأمريكي والبرتغالي ربما يلحقان بالمباراة الثلاثاء. وأبلغ تيرزيتش مؤتمراً صحفياً عبر الإنترنت : بالنسبة لجيدون فهي مسألة أسابيع بالنسبة لرفائيل وجيوفاني فهي عدة أيام لا نعلم مدى إمكانية جاهزيتهما لمباراة الثلاثاء أتمنى أن يكونا جاهزين.

وأشار المدرب المؤقت الذي تولى المسؤولية عقب إقالة لوسيان فافر إلى أن هالاند، الذي خرج بعد مرور ساعة أمام بايرن للإصابة عقب تسجيله هدفين، جاهز للعب.

وأضاف : إيرلينج بدا غير متأثر بالإصابة البسيطة التي تعرض لها أمام بايرن ومن المتوقع أن يلعب أمام أشبيلية. وجاءت هزيمة دورتموند أمام بايرن بعد هدفين متأخرين لتنهي مسيرة من أربعة انتصارات متتالية بجميع المسابقات لكن الفريق يتفوق على أشبيلية بفضل فوزه في الذهاب.

وتلقى أشبيلية خسارة مفاجئة 2-1 أمام مضيفه إلتشي المتعثر ليستمر أسبوعه الكارثي بثلاث هزائم من بينها الخروج من قبل نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة الأربعاء الماضي. وقال تيرزيتش : لن تكون سهلة قلت من قبل إننا بحاجة إلى تقديم أداء جيد في المباراتين.

نتوقع مباراة قوية من أشبيلية حتى لو لم تكن نتائجه الأخيرة جيدة، أشبيلية سيكون فريقاً مختلفاً سيريد تقديم أداء أفضل من مباراة الذهاب عندما أحرز هدفين هذا يعني أننا يجب أن نكون أفضل عما كنا في أشبيلية.(وكالات)

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