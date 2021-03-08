محكمة التحكيم تقلص عقوبة أحمد إلى سنتين وتمهد لرئاسة موتسيبي لـ«كاف»

قلّصت محكمة التحكيم الرياضية الاثنين، عقوبة إيقاف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( كاف) الملغاشي أحمد أحمد من خمس سنوات إلى سنتين، ممهدة لانتخاب الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي في 12 مارس المقبل في الرباط بالتزكية، بعد انسحاب جميع منافسيه.

قالت المحكمة في بيان إن استئناف أحمد ضد قرار غرفة الحكم في الاتحاد الدولي (فيفا) الصادر في نوفمبر 2020، لإيقافه بقضايا فساد تم تأييده جزئياً، وقلصت مدة الإيقاف لعامين اعتباراً من الاثنين، ناقص فترة الإيقاف التي خدمها بالفعل بين 19نوفمبر 2020 و29 يناير 2021، كما تم تقليص الغرامة إلى 50 ألف فرنك سويسري (نحو 55 ألف دولار أمريكي).

وكان المرشحون الثلاثة الموريتاني أحمد ولد يحيى، والعاجي جاك أنوما والسنغالي أوغوستان سنغور أعلنوا انسحابهم السبت لمصلحة موتسيبي، فيما كان أحمد العقبة الأخيرة أمام الجنوب إفريقي، ليكون مرشحاً بالتزكية للمنصب.

ودان (فيفا) أحمد (61 عاماً) الذي يرأس الاتحاد القاري منذ 2017، بخرق عدة مواد متعلقة بـواجب الولاء.. عرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى.. إساءة استخدام المنصب بالإضافة إلى إساءة إدارة الأموال، وغرّمه مئتي ألف فرنك سويسري.

وكان أحمد قد أوقف لفترة قصيرة وخضع للتحقيق في فرنسا في يونيو 2019 بشبهات فساد قبل إخلاء سبيله، علماً بأنه وصل إلى منصبه منهياً حكماً دام 29 عاماً لعيسى حياتو بنيله 34 صوتاً مقابل 20 للكاميروني الواسع النفوذ الذي لاحقته أيضاً فضائح فساد عديدة.

وفيما طالب أحمد بإلغاء قرار إيقافه، قالت محكمة التحكيم إنها استمعت للملغاشي بالتنسيق معه ومع (فيفا) عبر الفيديو في 2 و3 مارس، وقد وجدت أن أحمد مذنب بمخالفة قواعد الأخلاقيات.. وقد خالف المادتين 20 و28 لعدم تسجيل معاملات مالية مختلفة، وقبول دفعات نقدية، وإجراء تحويلات مصرفية لمكافآت وتعويضات دون عقد.

كما اعتبرت أنه خالف المواد 20 و25 و28 لتوزيع الهدايا وإساءة استخدام الأموال (استخدام أموال كاف للمساعدة على تمويل دعوة لأداء العمرة لصالح بعض رؤساء الاتحادات الوطنية، وهي دعوة لا علاقة لها مباشرة بكرة القدم، وخلافاً لبقية القرار، حكم على هذه المخالفة بالأغلبية وليس بالإجماع.

في المقابل، برّأت المحكمة أحمد من أي خرق في عقود شركة «تاكتيكال ستيل»، لأن المستندات الواردة في الملف لا تؤيد حصول أحمد على أية منفعة شخصية، لا سيما في سياق التجهيزات لكأس الأمم الإفريقية 2018.

ويتعلق الأمر بإلغاء كاف في ديسمبر 2017، عقداً مع شركة «بوما» للتزود بتجهيزات وملابس لـ580 متطوعاً في بطولة الأمم الإفريقية للمحليين التي استضافها المغرب مطلع عام 2018، لصالح شركة تاكتيكال ستيل الفرنسية.