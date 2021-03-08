شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يستقر سلبياً وسط ضغوط على سوق النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين عقب عودة الضغوط على سوق النفط مما أثر سلباً على أداء عملة السلع.



كان النفط قد تلقى دعما قويا من المخاوف بالأسواق العالمية عقب هجمات استهدفت منشآت نفطية في السعودية ووصف المملكة هذه الهجمات بالإرهابية حيث ذكر مسؤولون أن ها الحادث يستهدف تعطيل إمدادات الطاقة عالمياً.



وهبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/ نيسان بحلول الساعة 15:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 65.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 67.9 دولار وأقل سعر عند 64.9 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/ أيار بنسبة 1.3% إلى 68.4 دولار للبرميل، وبلغ الخام أعلى سعر عند 71.3 دولار وأقل سعر عند 68.2 دولار.



وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي على نحو سلبي بحلول الساعة 16:03 بتوقيت جرينتش عند 0.79، وسجل اعلى سعر عند 0.7922 في حين سجل أقل سعر عند 0.7873.