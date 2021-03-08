شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يرتفع مع انخراط "تسلا" في الطلب على المعدن الصناعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الإثنين رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وتلقى المعدن دعما من أنباء عن طلب متوقع من جانب صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" على المعدن.



وكشفت وكالة "رويترز" عن توقيع "تسلا" اتفاقا مع شركة تعدين برازيلية للاستحواذ على حصة في منجم "جورو" من أجل تأمين إمدادات من النيكل في إطار اهتمامها بالمعدن لتصنيع البطاريات الكهربائية.



يأتي ذلك بعد إعلان المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" عن أن النيكل قد يكون الحصان الأسود في صناعة البطاريات خلال الفترة المقبلة نظرا لكونه من ين المعادن الواعدة في هذا الأمر.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 92.3 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.8 نقطة



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 16349 دولارا للطن.