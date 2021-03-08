شكرا لقرائتكم خبر عن 120 فرعاً للتعاونيات الاستهلاكية في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ عدد فروع التعاونيات الاستهلاكية 120 فرعاً مع نهاية شهر فبراير 2021، منتشرة في جميع إمارات الدولة، ما يعكس التوسع الكبير في الدور الذي يلعبه هذا النوع من التعاونيات في دعم النشاط التجاري والاقتصادي في الإمارات. وتظهر الإحصائيات التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي أن 81.6% من فروع التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، يتركز في إماراتي أبوظبي ودبي، وذلك نظراً للكثافة السكانية الكبيرة في هاتين الإمارتين. وفيما وصل عدد فروع التعاونيات الاستهلاكية في إمارة أبوظبي إلى 54 فرعاً مع نهاية شهر فبراير من العام الجاري، فإن عدد فروعها في إمارة دبي وصل إلى 44 فرعاً خلال فترة الرصد ذاتها. وتوزعت بقية فروع التعاونيات الاستهلاكية على إمارات الدولة الأخرى وفي مقدمتها إمارة الشارقة ورأس الخيمة وعجمان. وبالإضافة إلى الوظيفة التي تلعبها التعاونيات الاستهلاكية في زيادة النشاط التجاري في الدولة، فإنها تعد من أكثر المؤسسات التي تساهم في خلق فرص وظيفية، حيث تجاوز عدد العاملين بها 13 ألف موظف، حسب آخر الإحصائيات التي صدرت في عام 2019. (وام)