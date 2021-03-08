شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة أبوظبي» تشارك افتراضياً في «آي تي بي برلين» 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تترأس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وفد الإمارة المشارك في النسخة الافتراضية من معرض السياحة العالمي في برلين (آي تي بي) الذي يعد أكبر معرض تجاري للسفر والسياحة في العالم، وذلك خلال الفترة من 9 ولغاية 12 مارس الجاري. ويتضمن وفد إمارة أبوظبي الذي يترأسه علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، 32 جهة من أبرز الشركاء المحليين العاملين في القطاع وأصحاب المصلحة، سعياً إلى الترويج للإمارة والعروض المتنوعة والتجارب الاستثنائية التي تختزلها، حيث سيكون المشاركون المسجلون على موعد مع عرض تعريفي يقدمه حسين علي الهاشمي، مدير منطقة أمريكا وأوروبا في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وذلك في 9 مارس. وضمن جلسة إعلامية افتراضية مخصصة للعاصمة الإماراتية بعنوان «العصر القادم للسياحة الدولية»، سيستعرض الوفد الجهود المتواصلة التي تبذلها الإمارة لمواجهة مختلف التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد ـ 19»، وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، مع تسليط الضوء على أهمية التعاون المتبادل ودوره المحوري في نمو وتطور القطاع السياحي، والإنجازات الجماعية الممهدة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للقطاع على المدى البعيد. كما ستتناول الجلسة أهمية البيانات والتحليلات في توجيه مستقبل القطاع، من خلال تحديد أبرز القضايا والاتجاهات والاستجابة لها في الوقت المناسب بطريقة فعالة.

يذكر أن المعرض يجمع أكثر من 3500 مشارك ومنظمة من أكثر من 180 دولة؛ الأمر الذي يجعله فرصة سنوية لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، للتواصل مع رواد وممثلي القطاع السياحي من مختلف أنحاء العالم.