«دناتا» تتعامل مع 5000 رحلة حملت شحنات في مقصورات الركاب

دبي: ”الخليج 365”

حققت «دناتا» إنجازاً بارزاً في مجال الشحن بدبي. فقد تعامل فريق عملها منذ مارس /آذار من العام الماضي، مع 5000 رحلة حملت شحنات داخل مقصورات الركاب ونقلت بأمان ما يزيد على 50 ألف طن من مختلف البضائع عبر مطار دبي الدولي.

ووفر العديد من الناقلات الجوية العالمية سعة شحن إضافية على طائرات الركاب بعد إزالة المقاعد كلياً أو جزئياً من مقصورات الركاب، وذلك لتلبية الطلب القوي على الشحن الجوي والنقل السريع والموثوق للمنتجات الأساسية. وللتكيّف مع احتياجات العملاء المتغيرة، قامت «دناتا» بتعزيز الخدمات، وتحسين العمليات وتدريب ما يزيد على 500 موظف للتعامل بأمان وفعالية مع طائرات الركاب التي تحمل البضائع فقط.

واتخذت «دناتا» إجراءات فعالة شملت مختلف طرز الطائرات. وعلى الرغم من عدم وجود معايير صناعة لاتباعها، إلا أن الشركة اعتمدت إجراءات فعالة بالتعاون مع شركاء رئيسيين، بمن فيهم «أياتا» والعديد من الناقلات الجوية. ولضمان سلامة هذه الإجراءات، أجريت التجارب في مطار دبي الدولي باستخدام طرق تحميل وتنزيل تختلف بين طائرات الممر الواحد وطائرات الجسم العريض. وقد أتاح ذلك لدناتا تحديد أفضل الإجراءات وأكثرها أماناً للتعامل مع الشحنات في مقصورات الركاب.

وقال بول ليتلجون، نائب رئيس العمليات في «دناتا»: «نحن فخورون بتحقيق هذا الإنجاز خلال فترة زمنية قصيرة. لقد كانت الناقلات الجوية في حاجة ماسة إلى تحقيق الإيرادات من خلال تحميل الشحنات داخل مقصورات الركاب، وتعين علينا تقديم خدمات مناولة أرضية آمنة وفعالة على الفور. وتمكنت فرق عملنا من تقديم حلول مبتكرة وفعالة بسرعة كبيرة مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة. ولا نزال نواصل العمل لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والسلامة لجميع عملائنا من الناقلات الجوية».

وعلى الرغم من انخفاض عدد رحلات الركاب بشكل كبير على مستوى العالم، إلا أن الطلب على خدمات الشحن الجوي بقي مستقراً، وقد تعاونت «دناتا» بشكل وثيق مع السلطات الحكومية والعملاء والموردين للحفاظ على انسياب حركة التجارة العالمية وتدفق السلع الأساسية.

وركزت «دناتا» مؤخراً على تعزيز قدراتها لمناولة الأدوية. وتستخدم الشركة أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية لضمان مناولة شحنات الأدوية واللقاحات وفقاً لأعلى المعايير الدولية. وتتعامل مستودعات «دناتا» المعتمدة مع كميات كبيرة من هذه الشحنات ولديها الإمكانيات لمناولة لقاحات «كوفيد-19» عند الطلب. وأعلنت الشركة مؤخراً عن تعاونها مع مطارات دبي ومطار «جي إم آر - حيدر أباد الدولي» لدعمهما في تكوين ممر لوجستي لتوزيع لقاحات «كوفيد-19».

وتوفر «دناتا» خدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، وخلال السنة المالية 2019/ 2020، خدم فريق عملها 188 ألف رحلة، وتعامل مع 700 ألف طن من الشحنات في الدولة. وبالإضافة إلى خدمات المناولة الأرضية والشحن، تدير «دناتا» صالات مطارات وخدمات استقبال ومساعدة المسافرين وتوصيل الأمتعة من خلال علامتها التجارية «مرحبا».