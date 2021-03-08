استكمال الأعمال الداخلية لـ«الريم مول» في أبوظبي

أبوظبي: ”الخليج 365”

تستكمل «جي كي ماكلين» العالمية، المرحلة النهائية للأعمال الداخلية لمناطق التجزئة العصرية لمشروع «الريم مول» بأبوظبي، بقيمة 120 مليون درهم. وحصل «الريم مول» على جائزة مشروع البيع بالتجزئة لعام 2018 وجائزة «ميد» لجودة المشاريع، تم تطويره من قبل شركة الفراونية للتطوير العقاري وشركة ديوان للاستشارات الهندسية والمعمارية بصفتهم المهندسين الرئيسيين للمشروع. يستعد «الريم مول» لإحداث تحول في تجربة التسوق التي نعهدها، كأول وجهة حيوية للتسوق والترفيه والأعمال معتمدة بالكامل على التكنولوجيا في العالم. يتكون المشروع الضخم من 3 طوابق و450 علامة تجارية محلية وعالمية، ومنافذ للمأكولات والمشروبات، وردهة طعام، وواحد من أكبر محال الهايبرماركت في المنطقة. كما يضم وجهات ترفيهية للعائلات مثل الحديقة الثلجية، التي تعد بمثابة أكبر حديقة داخلية مغطاة على مستوى العالم تقع في أبوظبي، وستضم هذه الوجهة التي تبلغ مساحتها 10,000 متر مربع، مجموعة واسعة من الأنشطة موزعة على عدة مناطق متميزة للترحيب بالعائمة بأكملها. ويصل إجمالي المساحة المبنية للمول إلى 600 ألف متر مربع. وتم التعاون مع «جي سى ماكلين» العالمية لتنفيذ الأعمال الداخلية لمشروع «الريم مول» من قبل المقاول الرئيسي للمشروع تحالف «مجموعة غنتوت» وشركة «اتنيرا» الإيطالية، ليشمل التعاقد جميع أنواع الأرضيات والجدران وتشطيبات الأسقف والقواطع والنجارة والأثاث مقابل 120 مليون درهم إماراتي. ومن جانبه أكد سعيد دراغمة، الرئيس التنفيذي لـ«جي سى ماكلين» العالمية، أهمية التواجد في مثل هذه المشاريع البارزة، وقال: «نحن فخورون بشكل كبير بالمشاركة في العمل على مشروع البيع بالتجزئة الحائز عدة جوائز، ومن جانب آخر التعاون الذي تحقق مع مجموعة متميزة من الخبراء والمختصين المؤهلين لاستكمال المشروع بما يحقق نتائج مرضية لكافة الأطراف». وأضاف: «يأتي انضمامي إلى «جي سي ماكلين» العالمية برؤية استراتيجية أسعى من خلالها إلى التطوير والتحسين المستمر، بتكاتف جهود فريق عملنا ذي الكفاءة العالية وتنوع المؤهلات نحو آفاق جديدة. ويعد مشروع الريم مول إضافة نوعية لمشاريع «جي سى ماكلين» العالمية، بما في ذلك غاليريا مول في أبوظبي وابن بطوطة مول في دبي».

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