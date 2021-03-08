شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» تطرح عروضاً للسفر قبل منتصف يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت طيران الإمارات عن توفير عروض سعرية خاصة لعملائها للسفر خلال عطلة الربيع لتعويض ما فاتهم منذ انتشار الجائحة والاستمتاع بعطلات مستحقة أو إعادة التواصل مع الأهل والأصدقاء. ومن أبرز الوجهات التي تشملها هذه العروض المالديف وسيشل وعمّان وموسكو وإسطنبول.

ويمكن للعملاء البدء في تخطيط عطلاتهم الربيعية والحجز بأسعار خاصة، اعتباراً من 8 -18 مارس/آذار، للسفر حتى 15 يونيو/حزيران 2021. وتتيح الأسعار السفر إلى عمّان أو إسطنبول، وموسكو، وسيشل والمالديف، وعمّان.

وتواصل طيران الإمارات العمل على الحد من ضغوط السفر، وقد قادت الصناعة في حماية صحة عملائها وضمان شعورهم بالأمان والثقة عند اتخاذهم قرارات السفر. وتوفر الناقلة لعملائها أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة. كما أدخلت مؤخراً تقنية بدون تلامس لتسهيل تحرك العملاء عبر مطار دبي بسلاسة وأمان.

وبالإضافة إلى الحرص على راحة وسلامة العملاء، فإن طيران الإمارات توفر لركابها في جميع الدرجات الاستمتاع بأكثر من 4500 قناة منوعة، عبر نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية، والوجبات الشهية المستوحاة من مختلف المناطق التي تخدمها رحلاتها.

ولا تزال طيران الإمارات تواصل ريادة الصناعة من خلال منتجاتها المبتكرة وخدماتها المتميزة التي تلبي متطلبات المسافرين وتفوقها في مختلف الظروف. وتشمل مبادراتها في رعاية العملاء كلاً من سياسات الحجز المرنة، والتغطية التأمينية ضد مختلف المخاطر، ومساعدة أعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين على الاحتفاظ بالأميال وحالة الفئة.