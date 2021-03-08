شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة تعزز جاذبيتها باحتضان أول وجهة للعقارات المستدامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «رواسي العقارية» عن طرح «فلل نسيم البحر»، أول مشروع سكني مستدام في الفجيرة. وسيساهم هذا المشروع التطويري دوراً حاسماً في تلبية احتياجات السكان ودعمهم من حيث توفير عقارات سكنية مصممة بعناية ومجهزة بلمسات تعكس ذوقاً رفيعاً في قلب الفجيرة. ويُعد «فلل نسيم البحر» أول مشروع حاصل على تصنيف لؤلؤتين من «استدامة» في إمارة الفجيرة، ويتكون من 80 فيلا مصممة على غرار «تاون هاوس» تقع في أحضان مشروع يمتد على مساحة 18.000 متر مربع. وقد صممت فلل الـ«تاون هاوس» الواسعة المكونة من طابق أرضي وطابق أول على مساحة 3,336 قدم مربعة، وتضم أربع غرف نوم، وغرفتي معيشة رحبتين وفناء خلفياً. وتتخذ الوحدات السكنية العصرية موقعاً مثالياً لها في حي الفصيل المتميز، وفي أحضان الجبال الساحرة والينابيع الفيّاضة، وهي على بّعد دقيقتين سيراً على الأقدام من شاطئ المظلات الذي يعتبر واحداً من المتنزهات العائلية الرائعة، ما يتيح للسكان وصولاً فورياً إلى العديد من مواقع الأنشطة الترفيهية الخارجية والاستمتاع بنمط عيش استثنائي. كما تتسم الفلل أيضاً بقربها من المنشآت والمرافق الخدمية الحيوية، كالمدارس والمتاجر والمستشفيات، ومن ضمنها مستشفى الشيخ خليفة المركزي ومستشفى الشرق وسنشري مول. وصرح محمد العثمان، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الفجيرة القابضة» قائلاً: «يشكّل مشروع فلل نسيم البحر دليلاً على تفانينا والتزامنا الراسخ بإتاحة تجربة عيش عصرية ومستدامة للأفراد المتخصصين وعائلاتهم في إمارة الفجيرة. ونحن عازمون على الارتقاء بمستوى جودة العقارات السكنية المتاحة للمشترين والمستأجرين، الباحثين عن نمط العيش الحديث وسط أجواء من التصميم العصري. وسيشكل هذا المشروع الرائد سابقة فريدة من نوعها، حيث سيساهم في تحويل الفجيرة إلى وجهة تحتضن أرقى العقارات التجارية والسكنية العصرية مع الحفاظ على روعة وسحر البيئة المحيطة بها».