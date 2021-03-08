«راك أي إم أي هوتيل» تحصل على تمويل من «رأس الخيمة الوطني»

رأس الخيمة: ”الخليج 365”

نجحت شركة «راك أي إم أي هوتيل»، المتخصصة في تطوير وإدارة الفنادق وتتخذ من إمارة رأس الخيمة مقراً لها، في الحصول على تمويل من «بنك رأس الخيمة الوطني» لمشروع تطوير الفندق الجديد. وسيتم استخدام التمويل بشكل رئيسي للمشروع الرائد الذي تعتزم شركة «راك أي إم أي هوتيل» تطويره وهو «منتجع موفنبيك جزيرة المرجان»، البالغة تكلفة تطويره الإجمالية 543 مليون درهم (147 مليون دولار). وقد بدأت بالفعل أعمال إنشاء وتشييد المشروع وتسير على قدم وساق وفق الجدول الزمني المعتمد. وتم إطلاق هذا المشروع استناداً على الأسس المتينة التي يوفرها قطاع السياحة والترفيه في إمارة رأس الخيمة، بدعم من نمو القطاع السياحي المحلي والعالمي. ووقع اتفاقية التمويل المهندس عبدالله العبدولي، رئيس مجلس إدارة شركة «راك أي إم أي هوتيل»، وبيتر إنجلاند الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، بحضور نخبة من ممثلي الجانبين. وقال: «يؤكد حصولنا على هذا التمويل الإمكانات التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة ومكانتها كوجهة سياحية رائدة، علاوة على قدرة شركتنا على تطوير مشاريع عالمية المستوى لدعم البنية التحتية في قطاع الضيافة. ومن المثير للاهتمام تفوق إمارة رأس الخيمة على الوجهات الأخرى في المنطقة في أداء قطاعها السياحي، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد ـ 19. وكنا أول مدينة تحصل على الاعتماد كوجهة آمنة، وواصلنا استقبال السياح بدعم من نمو قطاع السياحة المحلية. ونحن ممتنون لبنك رأس الخيمة الوطني على ثقته بنا، ولاشك في أننا سنوجه هذا التمويل لاستكمال تطوير المشروع في الموعد المحدد لإنشاء منتجع يشكل أيقونة بارزة في قطاع الضيافة في إمارة رأس الخيمة». من جانبه، أضاف بيتر إنجلاند: «باعتباره مؤسسة مستقلة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يتعين على بنك رأس الخيمة الوطني، منافسة البنوك الأخرى لاستقطاب الأعمال التجارية من مختلف العملاء، بمن فيهم الموجودين في إمارة رأس الخيمة، لذلك يسعدنا اختيار شركة «راك أي إم أي هوتيل» لنا من بين عدد من المنافسين للحصول على هذه الصفقة. ولا شك في أننا في بنك رأس الخيمة الوطني مؤمنون عميقاً برؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وسعداء للغاية لتولي دور فعال في تطوير جزيرة المرجان».

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