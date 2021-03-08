سعيد بن طحنون: الإماراتية رمز العطاء وأيقونة التميز

أكد الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أن المرأة الإماراتية أثبتت للعالم بأسره أنها رمز العطاء وأيقونة التميز، فهي الشريك الأساسي في عملية التطوير والتقدم، واستطاعت إرساء تجربة ناجحة ومميزة في مجال الإبداع في كافة مجالات الحياة، وهي الأم المثالية والأخت الحانية والزوجة الصالحة والابنة البارة والسيدة العاملة التي تبتكر ولا تقنع إلا بالمراكز الأولى، وهي بالإضافة لذلك كله عماد البيت وركنه الأساسي.

وقال: «في اليوم العالمي للمرأة نقدم لها التهنئة، والتقدير، والشكر: تهنئة بيوم نحتفي فيه بها، وتقدير لعطائها ودورها، وشكر يعبر عن أننا أمة تحترم النساء، ففي الإمارات حملنا بحب وامتنان واحداً من أرفع موروثاتنا الثقافية، يعبر عن تحضر أمتنا منذ فجر بزوغها، فاحترمنا بتوقير أمهاتنا وجداتنا اللائي زرعن في قلوبنا وعقولنا من الأخلاق أطيبها، وربيننا على حب الوطن، حتى صرنا غراساً في رمال أرضه لا ينفصل».

وأكد أن المرأة قد حققت عدداً من المكاسب والإنجازات المضيئة بدعم من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة، الذي أتاح لها كل فرص التعليم وحرص على تشجيعها لاقتحام كافة ميادين العمل وتحقيقها مكاسب تشريعية تكفل حقوقها الدستورية.

كما توجه الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» بأسمى آيات التهنئة والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة لدورها في تعزيز دور المرأة في المجتمع وعطاء سموها في المجالات الاجتماعية والإنسانية واهتمامها بتمكين المرأة وبالطفولة والأسرة ليس في دولة الإمارات والوطن العربي فحسب بل في مختلف دول العالم..

وختم بالقول: «في هذا اليوم لا ننسى أمهات الشهداء.. منارات الخير والعطاء والعنوان الدائم للتضحية بأبهى تجلياتها والصبر بأجمل صوره والوطنية بتمام معانيها».

(وام)