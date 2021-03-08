ختام التجمع الثاني لرماية أصحاب الهمم

استضاف نادي العين للرماية، التجمع الثاني للرماية لأصحاب الهمم لموسم 2020-2021، والتي نظمتها اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، بمشاركة 15 لاعباً ولاعبة، يمثلون مختلف أندية أصحاب الهمم بالدولة، وكان الهدف الرئيسي من المنافسات تأمين الاحتكاك والاستعداد المناسب للاعبين، ليكونوا جاهزين للاستحقاقات الدولية القادمة، وقد جرت المنافسات في أجواء من الروح الرياضية والتنافس القوي والشريف في مسابقتي البندقية والمسدس 10 أمتار. وأبدى محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، إعجابه بالمستويات القوية لمختلف اللاعبين من أصحاب الهمم، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في تنظيم البطولات والتجمعات المحلية، مع المشاركة في البطولات الدولية، لتأمين الاحتكاك اللازم، لتطوير مستوى أبطال الإمارات من أصحاب الهمم، الذين يجب أن يرفعوا التحدي لأعلى مستوياته، بهدف تحقيق أفضل النتائج على المستويين المحلي والدولي، ورفع علم دولة الإمارات بأهم المحافل العالمية. وتمنى رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية التوفيق لجميع المشاركين، وشدد على ضرورة التنافس الرياضي الشريف، دون تجاهل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، لأن الصحة العامة تبقى فوق كل اعتبار وعلى رأس الأولويات. وحقق كل من سيف محمد النعيمي، وسعيد محمد البلوشي المركز الأول في منافسات البندقية، فيما جاءت عائشة عيسى المهيري بالمركز الثاني، متقدمة على عبد الله محمد الأحبابي الذي احتل المركز الثالث. أما نتائج المسدس فقد كانت على النحو الآتي: فاز محمد يعقوب يوسف الجلاف بالمركز الأول، متقدماً على اللاعب علي يونس أحمد الذي جاء ثانياً، بينما احتل المركز الثالث اللاعب حسن يوسف حسن مراد، وفي مسابقات البندقية 50م للإعاقة السمعية حصل راشد عبدالله الشامسي على المركز الأول.

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